Из Steam внезапно пропал популярный шутер Ready or Not

Этим утром пользователи Steam обнаружили пропажу Ready or Not — одного из самых популярных шутеров в магазине Valve. При этом игру всё ещё можно запустить из библиотеки.
Сообщение об удалении игры из магазина в базе данных Steam
Геймеры забили тревогу и подумали, что дело может быть в какой-нибудь цензуре, однако разработчики поспешили успокоить игроков. По их словам, это проблема технического характера, которую они прямо сейчас решают совместно с Valve. Так что совсем скоро проект вернётся на полки цифрового магазина.
Ready or Not вышла в раннем доступе Steam 18 декабря 2021 года. В ней игрок как в одиночку, так и в кооперативе выполняет опасные миссии в качестве агента спецназа. В своих обзорах пользователи отмечают, что именно такой и хотели бы видеть SWAT 5 и Rainbow Six: Siege без мультиплеера.
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