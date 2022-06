Кроссовер года: Атрея и Кратоса из God of War заменили на Элли и Джоэла из The Last of Us

Энтузиаст под ником Speclizer представил, пожалуй, самый забавный кроссовер года: он заменил модельки Кратоса и Атрея из God of War на Джоэла и Элли из The Last of Us. Теперь лица богам и великанам набивает не жестокий бог войны, а бывалый контрабандист из постапокалиптичного мира.

Самое забавное, что на релизе God of War обвиняли в том, что она уж слишком напоминает игру Naughty Dog. В обеих играх двое довольно далёких друг от друга людей сближаются по ходу совместного приключения и становятся настоящей семьёй. Так что ролик Speclizer как бы отвечает на всю критику таких игроков.

Напомним, ремейк первой The Last of Us поступит в продажу уже 2 сентября. God of War: Ragnarok — вторая часть приключения Кратоса и Атрея — должна выйти до конца 2022 года.