Кроссовер года: Атрея и Кратоса из God of War заменили на Элли и Джоэла из The Last of Us

Энтузиаст под ником Speclizer представил, пожалуй, самый забавный кроссовер года: он заменил модельки Кратоса и Атрея из God of War на Джоэла и Элли из The Last of Us. Теперь лица богам и великанам набивает не жестокий бог войны, а бывалый контрабандист из постапокалиптичного мира.
Самое забавное, что на релизе God of War обвиняли в том, что она уж слишком напоминает игру Naughty Dog. В обеих играх двое довольно далёких друг от друга людей сближаются по ходу совместного приключения и становятся настоящей семьёй. Так что ролик Speclizer как бы отвечает на всю критику таких игроков.
Напомним, ремейк первой The Last of Us поступит в продажу уже 2 сентября. God of War: Ragnarok — вторая часть приключения Кратоса и Атрея — должна выйти до конца 2022 года.
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