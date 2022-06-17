В Китае отреагировали на закрытие магазинов Huawei в России
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Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин прокомментировала сообщения о закрытии нескольких магазинов китайской компании Huawei на территории России. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Китай всегда был привержен развитию взаимовыгодного российско-китайского экономического и торгового сотрудничества и поддерживает предпринимательскую деятельность китайских компаний в России в соответствии с рыночными принципами.
Ранее источник, близкий к компании, сообщил, что компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Первой закрыли точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. В начале 2022 года у Huawei было 19 официальных магазинов в России.
Согласно источнику издания, основная причина закрытия магазинов Huawei заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны.
Новость по темеСМИ: в России начали закрываться магазины Huawei
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