Вампирский хит V Rising купили уже 2 млн раз

Каждый раз в Steam возникают совершенно неожиданные хиты: в прошлом году таким стала Valheim, а в этом — V Rising. Это вампирский выживач с видом сверху, который сумел покорить сердца миллионов.

V Rising начала ранний доступ в Steam ровно месяц назад, 17 мая, но уже к текущему моменту умудрилась продаться тиражом в 2 млн копий. Оно и немудрено, ведь игра постоянно лидировала в еженедельных чартах Steam.

Мы невероятно гордимся великолепным стартом V Rising. Наша цель — сделать лучшую игру про вампиров. И мы явно на верном пути.

V Rising, кстати, вчера получила перевод на русский язык, так что попробовать её определённо стоит. Рейтинг экшена в Steam — 88% (очень положительный). В России игра продаётся за 435 рублей.