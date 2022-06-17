Вампирский хит V Rising купили уже 2 млн раз
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Каждый раз в Steam возникают совершенно неожиданные хиты: в прошлом году таким стала Valheim, а в этом — V Rising. Это вампирский выживач с видом сверху, который сумел покорить сердца миллионов.
V Rising начала ранний доступ в Steam ровно месяц назад, 17 мая, но уже к текущему моменту умудрилась продаться тиражом в 2 млн копий. Оно и немудрено, ведь игра постоянно лидировала в еженедельных чартах Steam.
Мы невероятно гордимся великолепным стартом V Rising. Наша цель — сделать лучшую игру про вампиров. И мы явно на верном пути.
V Rising, кстати, вчера получила перевод на русский язык, так что попробовать её определённо стоит. Рейтинг экшена в Steam — 88% (очень положительный). В России игра продаётся за 435 рублей.
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