Злой Запад: 10 минут геймплея Evil West от создателей Shadow Warrior

Создатели Shadow Warrior из студии Flying Wild Hog выпустили 10 минут геймплея своей следующей игры — Evil West. Это брутальный экшен от третьего лица про мистический Дикий Запад со всевозможными тварями.

Сначала в ролике показывают довольно типичный Дикий Запад с ковбоями, но чем дальше — тем больше в кадре разнообразной дичи. То кровавые монстры, то скелеты, то ещё кто-нибудь. Сражаться со всеми монстрами позволят ещё и в кооперативе, поэтому сразу лучше запастись напарником.

Игра выйдет уже 20 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Для студии Flying Wild Hog это будет уже третий релиз в этом году — в марте выпустила спорную Shadow Warrior 3, а в мае последовала ещё более спорная Trek to Yomi.