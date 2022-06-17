Diablo Immortal уже заработала 1,367 млрд рублей

Diablo Immortal за первые две недели заработала свыше $ 24 млн (1,367 млрд рублей). Об этом сообщает Pocket Gamer.biz.

Распределение между пользователями устройств Apple и Android практически одинаковое — $ 13 млн (740 млн рублей) и $ 11 млн (626 млн рублей). Среди стран лидером ожидаемо стали США (43%) и Южная Корея (23%). Затем идут Япония (8%), Германия (6%) и Канада (3%).

При этом Diablo Immortal не вышла в нескольких странах — в Нидерландах и Бельгии из-за агрессивной монетизации, а в России и Беларуси – из-за приостановки деятельности Activision Blizzard.

Параллельно этому скандалы вокруг Diablo Immortal только нарастают, игроки крайне недовольны донатами, однако сама Blizzard уже две недели хранит гробовое молчание.