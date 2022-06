У читеров Call of Duty начали отбирать оружие

Activision в большом блоге про античит Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard рассказала про новые методы борьбы с нарушителями порядка.

Наибольший интерес аудитории привлёк метод, когда у читера посреди перестрелки просто отбирают оружие и он больше ничего не может сделать. Причём отбирают абсолютно всё оружие — даже кулаки. Как отмечают разработчики, реакция читеров на подобное «бесценна».

Два других метода довольно стандартны:

когда читер попадает по честному игроку, тот становится невидимым для читера;

читер наносит намного меньше урона, позволяя честному игроку отреагировать и убить читера.

Разработчики уже обещают, что уникальный античит для Call of Duty — Ricochet — будет доступен в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 с первого дня.