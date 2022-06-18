«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза

Ещё до начала очередного уикенда «Топ Ган: Мэверик» добрал около $ 50 млн, тем самым общие сборы ленты дошли до отметки в $ 806 млн. Теперь это самый кассовый фильм в карьере 59-летнего Тома Круза — прошлый рекорд принадлежал картине «Миссия невыполнима: Последствия» с её $ 791 млн.

Фильм потихоньку подбирается к «Доктору Стрэнджу 2» и к потенциальным миллиардным сборам. Аналитики заявляют, что эти выходные станут решающими для «Мэверика» — если сборы сильно не просядут, то фильм всё же сможет добраться до заветной цифры.

«Топ Ган: Мэверик» рассказывает историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз). Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его давно погибшего друга.