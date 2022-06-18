«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза
Поделиться
Ещё до начала очередного уикенда «Топ Ган: Мэверик» добрал около $ 50 млн, тем самым общие сборы ленты дошли до отметки в $ 806 млн. Теперь это самый кассовый фильм в карьере 59-летнего Тома Круза — прошлый рекорд принадлежал картине «Миссия невыполнима: Последствия» с её $ 791 млн.
Фильм потихоньку подбирается к «Доктору Стрэнджу 2» и к потенциальным миллиардным сборам. Аналитики заявляют, что эти выходные станут решающими для «Мэверика» — если сборы сильно не просядут, то фильм всё же сможет добраться до заветной цифры.
«Топ Ган: Мэверик» рассказывает историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз). Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его давно погибшего друга.
Комментарии
- 18 июня 2022
-
03:35
-
00:16
- 17 июня 2022
-
18:58
-
18:25
-
18:04
-
17:45
-
17:21
-
16:36
-
16:11
-
14:51
-
14:22
-
13:52
-
13:23
-
12:55
-
12:24
-
11:54
-
11:23
-
10:52
-
10:23
-
09:54
-
09:23
-
08:55
-
08:22
-
01:39
-
01:21
-
01:21
- 16 июня 2022
-
21:15
-
20:21
-
19:56
-
19:36
-
18:35
-
18:23
-
18:17
-
17:43
-
17:01
Партнерский контент