Источники: «Флэш» станет последним фильмом скандального Эзры Миллера у DC

Актёр Эзра Миллер уже больше известен за свои громкие гулянки и выходки, нежели за роли в кино. Руководству Warner Bros. подобное не очень нравится и внутри студии уже не видят вариантов для дальнейшего сотрудничества с исполнителем роли Флеша.
Источники Deadline сообщают, что грядущий следующим летом «Флэш» станет для Эзры Миллера последним фильмом в киновселенной DC. Скандальность актёра оказалась чрезмерной, поэтому рисковать и дальше работать с ним в студии не хотят.
Однако что делать с «Флэшем» — вопрос. Пока новые скандалы с Миллером ещё не такие громкие, и в Warner Bros. очень надеются, что к премьере фильма они не разрастутся до глобальных масштабов уровня суда Джонни Деппа и Эмбер Хёрд.
Если же такое случится, то Миллера могут полностью убрать из рекламы картины или же и вовсе отправить блокбастер сразу же на стриминг в HBO Max. Эти решения пока не приняты, однако судьба Миллера в будущем фильмов DC уже решена.
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