Подписку Xbox Game Pass отменили для «халявщиков»

Microsoft со вчерашнего дня активно отменяет Xbox Game Pass у определённой группы игроков. Под отмену попали те, кто оформлял себе подписку благодаря багу — когда пробные PC Game Pass конвертировали в Xbox Game Pass Ultimate.

Компания подтвердила аннулирование подписки, отметив, что приобретавшие Game Pass через такую схему нарушали соглашение о предоставлении услуг. Сколько «халявщиков» затронула отмена подписки, неизвестно, однако в Microsoft говорят о «небольшой части пользователей».

Баг через конвертацию PC Game Pass возник осенью 2021 года: тогда можно было складывать ключи на пробные версии PC Game Pass, после чего использовать один на месяц Xbox Game Pass Ultimate, благодаря чему все накопленные месяцы автоматически превращались в Xbox Game Pass Ultimate.