Эмбер Хёрд призналась, что всё ещё любит Джонни Деппа
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За громким судебным процессом Джонни Деппа и Эмбер Хёрд следили десятки миллионов человек, а победу Деппа праздновали, кажется, практически все.
На днях у Эмбер Хёрд взяли первое большое интервью после завершения судебного процесса, где она призналась, что до сих пор любит Деппа. У неё нет негатива, злости или других плохих чувств к нему. Она вообще до конца пыталась спасти эти отношения.
Я люблю его. Любила его всем своим сердцем. Я изо всех сил пыталась наладить эти сломанные отношения. И не смогла.
Хёрд отмечает, что вряд ли кто-то сможет понять её чувства, ведь всё так запутанно и сложно. В том же интервью актриса отметила, что ей сильно не повезло, ведь она «плохая жертва».
Я свидетельствовала об этом. Понимаю, что я не лучшая жертва. Не располагающая жертва. Не идеальная жертва. Я лишь просила судью рассмотреть дело в первую очередь как человека.
Суд Деппа против Хёрд закончился 1 июня в пользу Деппа.
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