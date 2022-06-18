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Эмбер Хёрд призналась, что всё ещё любит Джонни Деппа

Эмбер Хёрд призналась, что всё ещё любит Джонни Деппа
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За громким судебным процессом Джонни Деппа и Эмбер Хёрд следили десятки миллионов человек, а победу Деппа праздновали, кажется, практически все.

На днях у Эмбер Хёрд взяли первое большое интервью после завершения судебного процесса, где она призналась, что до сих пор любит Деппа. У неё нет негатива, злости или других плохих чувств к нему. Она вообще до конца пыталась спасти эти отношения.

Я люблю его. Любила его всем своим сердцем. Я изо всех сил пыталась наладить эти сломанные отношения. И не смогла.

Хёрд отмечает, что вряд ли кто-то сможет понять её чувства, ведь всё так запутанно и сложно. В том же интервью актриса отметила, что ей сильно не повезло, ведь она «плохая жертва».

Я свидетельствовала об этом. Понимаю, что я не лучшая жертва. Не располагающая жертва. Не идеальная жертва. Я лишь просила судью рассмотреть дело в первую очередь как человека.

Суд Деппа против Хёрд закончился 1 июня в пользу Деппа.

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