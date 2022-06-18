Гай Ричи поставит экранизацию мультфильма «Геркулес»

По данным Deadline, Гай Ричи («Джентльмены», «Аладдин», «Большой куш») поставит киноадаптацию культового мультфильма «Геркулес». Производством фильма займётся компания AGBO, во главе которой – режиссёры «Мстителей» братья Энтони и Джо Руссо.
У проекта уже есть первая версия сценария, которую прямо сейчас дорабатывают до последних штрихов. Её автором выступил Дэйв Каллахэм («Неудержимые», «Шан-Чи»). Даты выхода и актёрского состава у экранизации пока нет.
Премьера оригинального «Геркулеса» состоялась в 1997 году — мультфильм собрал $ 252 млн в мировом прокате при бюджете в $ 85 млн. Через год вышел одноимённый мультсериал, который транслировали в том числе и по российским телеканалам. Оба проекта рассказывали историю сына Зевса, которого Аид ещё в детстве сделал смертным. В какой-то момент герой узнаёт своё настоящее предназначение и всеми силами пытается попасть на Олимп.
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