В игры про Соника ничего не добавят из фильмов

Мифология фильмов про Соника сильно отличается от его игрового первоисточника, однако в SEGA и Team Sonic не собираются пользоваться наработками голливудских коллег — у экранизации и игр будут собственные особенности без пересечений.
Пробовать переносить ключевые особенности фильмов в игры не кажется хорошей идеей.
По мнению создателей Соника, лучше заинтересовать оригинальными фильмами новую аудиторию, которая позже может прийти в игры за другими впечатлениями — повторять одно и то же будет неэффективно. При этом какие-то пересечения между картины и играми всё же есть и будут.
К примеру, в мобильной игре про Соника появился образ героя из фильма.
И это хорошая коллаборация, потому что люди знакомы с образом.
Фильмы про Соника стали настолько успешными, что сейчас вокруг них создают миниатюрную киновселенную — как минимум готовят третий фильм и сольный сериал про Наклза. А в конце года выйдет игра Sonic Frontiers.
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