Cyberpunk 2077 стала важной причиной для переноса крупных игр

У бизнес-издания GamesIndustry.biz вышел материал про ключевые причины переноса многих крупных релизов. Точнее, подавляющего большинства из них. Одним из ключевых факторов стал провал Cyberpunk 2077.

Вот что на правах анонимности сказал американский руководитель разработки проекта по одной из самых больших франшиз в мире.

Мы взглянули на случившееся с Cyberpunk 2077 и решили, что отложим свою игру.

По его словам, CD Projekt очень уважают в индустрии, однако их релиз оказался настолько катастрофическим, что Sony даже удалила игру из своего магазина, а Microsoft поставила упоминание проблем с производительностью.

Это беспрецедентно. Это унизительно. Мы знали, что наша игра не в лучшем состоянии, однако может быть мы бы улучшили её с первым патчем… но потом мы увидели Cyberpunk 2077 и решили не рисковать.



Предполагаю, что этот звонок пролетел по всей индустрии.

При этом сейчас перенос игры перестал быть по-настоящему страшным: раньше это была настоящая катастрофа, особенно если новинка не успевает в актуальный финансовый год. Но теперь всё стало куда проще — всё равно болезненно, но куда проще.

Другие причины довольно типичны — переход на удалённую работу из-за пандемии требовал перестройки процессов, на что требуется время. Из-за чего некоторые игры могли задержаться на долгое время, хотя при офисной работе их бы сделали куда быстрее. Так же отмечается, что спецоперация России на Украине сильно ударила по аутсорсу.

В итоге всё вылилось в текущее время, когда у нас на горизонте практически нет хоть каких-то крупных релизов. Точнее, они есть, но их совсем мало. Большинство переносят уже на следующий год. Во что мы будем играть осенью, пока вопрос открытый.

Ещё разработчики заметили, что даже самые успешные игры в популярных сериях, которые традиционно выходят в определённые сроки, могут оказаться провальными. Тут далеко идти не надо — Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042. Обе вышли в традиционный слот, но из-за недоработок оказались приняты крайне холодно.