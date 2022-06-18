В Китае забанили страницу Diablo Immortal

Пока Diablo Immortal не запустилась в Китае, однако страницу игры в популярной соцсети Weibo уже заблокировали. Точнее, там больше нельзя публиковать новые сообщения — старые пока остались.

Сообщается, что причиной стало «нарушение соответствующих законов и правил». Сейчас не совсем понятно, о чём именно идёт речь. Однако многие уже обеспокоены тем, что запуск Diablo Immortal в регионе могут отложить или вообще отменить. Сейчас он запланирован на 24 июня.

Сейчас на странице игры в Weibo почти 50 тыс. подписчиков, а общее число предварительных регистраций в Китае превысило 15 млн — это больше, чем число играющих в других странах с момента релиза. Издатель игры в стране NetEase ещё не комментировал ситуацию.