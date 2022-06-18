Бесконечность — не предел: «Базз Лайтер» ужасно стартовал в США
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Что-то у «Базза Лайтера» не задался старт проката в США — за первый уикенд уже прогнозируют не больше $ 55 млн, причём с каждым днём прогноз всё ниже и ниже. Сейчас лента заработала скромные $ 20,5 млн.
Более того, мультфильм может закончить первый уикенд на втором месте — на первом вновь может оказаться «Мир Юрского периода: Господство». Почему интерес зрителей к новинке PIxar настолько низок — неизвестно. Изначально прогнозировали стартовые сборы выше $ 70-80 млн.
«Базз Лайтер» — сольный фильм про одноимённого космонавта, который известен зрителям по тематической игрушке из культового мультфильма «История игрушек». Раньше героя озвучивал Тим Аллен, а в спин-оффе на эту роль взяли Криса Эвенса (Капитан Америка в фильмах Marvel).
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