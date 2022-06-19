Ready or Not вернули в Steam: проблема была не в скандале, а в нарушениях прав
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Пару дней назад для Ready or Not вышло обновление с новой миссией — она посвящена захвату заложников в ночном клубе и, похоже, частично вдохновлена перестрелкой в Орландо шестью годами ранее. Вскоре после этого игру удалили из Steam.
Изначально игроки предположили, что дело как раз в щепетильном характере свежего контента, но разработчики поспешили опровергнуть это — проблема носила технический характер. Сегодня же игру вернули в продажу (1299 рублей, доступна в России), а команда рассказала, что дело было в потенциальном нарушении авторских прав.
Разработчики решили оперативно разобраться с проблемой и убрать любые места, на которые могут пожаловаться правообладатели. Именно поэтому шутер быстро снесли с цифровых полок.
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