Ready or Not вернули в Steam: проблема была не в скандале, а в нарушениях прав

Пару дней назад для Ready or Not вышло обновление с новой миссией — она посвящена захвату заложников в ночном клубе и, похоже, частично вдохновлена перестрелкой в Орландо шестью годами ранее. Вскоре после этого игру удалили из Steam.

Изначально игроки предположили, что дело как раз в щепетильном характере свежего контента, но разработчики поспешили опровергнуть это — проблема носила технический характер. Сегодня же игру вернули в продажу (1299 рублей, доступна в России), а команда рассказала, что дело было в потенциальном нарушении авторских прав.

Разработчики решили оперативно разобраться с проблемой и убрать любые места, на которые могут пожаловаться правообладатели. Именно поэтому шутер быстро снесли с цифровых полок.