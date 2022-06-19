В Minecraft добавили сюжет про Базза Лайтера
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Для Minecraft выпустили очередное дополнение — его посвятили «Баззу Лайтеру», новому мультфильму Pixar про одного из персонажей культовой «Истории игрушек».
Вместе с дополнением разработчики подготовили небольшую сюжетную добавку: космический корабль Лайтера терпит аварийную посадку на неизвестной планете, а теперь игрокам предстоит изучать планету и выживать. Среди врагов будут известные противники Базза. Впереди пять миссий, девять гаджетов и космические судна.
Дополнение уже доступно в виртуальном магазине Minecraft Marketplace, однако владельцам Nintendo Switch предстоит подождать — его релиз состоится позже.
Мультфильм «Базз Лайтер» уже показывают в кинотеатрах мира, однако в США картина показывает слабые результаты.
Новость по темеБесконечность — не предел: «Базз Лайтер» ужасно стартовал в США
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