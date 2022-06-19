В LEGO Star Wars: The Skywalker Saga сыграли 5 млн человек

Создатели LEGO Star Wars: The Skywalker Saga поделились новыми успехами: за два месяца в LEGO-экшен успели сыграть 5 млн человек. Отличный результат!
О продажах при этом почему-то умалчивают, однако на старте продаж игра поставила абсолютный рекорд для LEGO — 3,2 млн копий за первые две недели. Сейчас же говорят о числе игроков — оно, напомним, всегда выше, чем количество проданных копий.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вышла в начале апреля абсолютно на всех актуальных платформах: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. При этом на консолях Sony и Nintendo у игры были определённые проблемы технического характера — их до сих пор не исправили.
Мы также выпускали обзор экшена — нам он показался неплохим, однако разработчики явно пошли на компромиссы.
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