В LEGO Star Wars: The Skywalker Saga сыграли 5 млн человек

Создатели LEGO Star Wars: The Skywalker Saga поделились новыми успехами: за два месяца в LEGO-экшен успели сыграть 5 млн человек. Отличный результат!

О продажах при этом почему-то умалчивают, однако на старте продаж игра поставила абсолютный рекорд для LEGO — 3,2 млн копий за первые две недели. Сейчас же говорят о числе игроков — оно, напомним, всегда выше, чем количество проданных копий.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вышла в начале апреля абсолютно на всех актуальных платформах: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. При этом на консолях Sony и Nintendo у игры были определённые проблемы технического характера — их до сих пор не исправили.

Мы также выпускали обзор экшена — нам он показался неплохим, однако разработчики явно пошли на компромиссы.