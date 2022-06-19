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Рефанд донатов в Diablo Immortal не даёт нормально играть дальше

За донаты Diablo Immortal делают рефанды, но после этого невозможно играть
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Часть игроков Diablo Immortal попытала счастья с возвратом средств за донаты, и Blizzard их одобрила. Однако в итоге учётные записи игроков «наказали» — их баланс вечных сфер (местная валюта) стал отрицательным, из-за чего закрыли часть функций.

Причём это довольно серьёзные ограничения: невозможно играть в группе, менять экипировку или разбирать предметы у кузнеца, а также ходить в подземелья. Причём Blizzard перед началом возврата средств прямо сообщает об ограничениях, после чего интересуется, согласен ли игрок.

Что интересно, ограничения распространяются на всю учётную запись, а не на конкретного персонажа.

Игроки, конечно же, недовольны системой возврата и призывают Blizzard одуматься и сделать более лояльные условия. Сейчас после рефанда аккаунт становится практически бесполезным до момента, пока на него вновь не внесут донат.

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