За донаты Diablo Immortal делают рефанды, но после этого невозможно играть
Поделиться
Часть игроков Diablo Immortal попытала счастья с возвратом средств за донаты, и Blizzard их одобрила. Однако в итоге учётные записи игроков «наказали» — их баланс вечных сфер (местная валюта) стал отрицательным, из-за чего закрыли часть функций.
Причём это довольно серьёзные ограничения: невозможно играть в группе, менять экипировку или разбирать предметы у кузнеца, а также ходить в подземелья. Причём Blizzard перед началом возврата средств прямо сообщает об ограничениях, после чего интересуется, согласен ли игрок.
Что интересно, ограничения распространяются на всю учётную запись, а не на конкретного персонажа.
Игроки, конечно же, недовольны системой возврата и призывают Blizzard одуматься и сделать более лояльные условия. Сейчас после рефанда аккаунт становится практически бесполезным до момента, пока на него вновь не внесут донат.
Комментарии
- 19 июня 2022
-
15:28
-
14:48
-
14:41
-
13:53
-
12:52
-
12:23
- 18 июня 2022
-
18:51
-
18:02
-
17:15
-
16:27
-
16:04
-
15:35
-
15:03
-
14:34
-
14:07
-
13:18
-
12:50
-
12:37
-
03:35
-
00:16
- 17 июня 2022
-
18:58
-
18:25
-
18:04
-
17:45
-
17:21
-
16:36
-
16:11
-
14:51
-
14:22
-
13:52
-
13:23
-
12:55
-
12:24
-
11:54
-
11:23
Партнерский контент