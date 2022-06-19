Появились первые фото блюд из кулинарной книги по «Ведьмаку»

Журналистам удалось достать три изображения блюд из грядущей кулинарной книги по вселенной «Ведьмака». На них разместили аппетитные приятности. Больше всего внимания явно привлекает сочный славянский сэндвич.
Затем идёт какой-то славянский ягодный компот.
А в конце просто красиво лежат пивной бокал, сыр, хлеб, колбаса и крупа.
Кулинарная книга по «Ведьмаку» — далеко не первая в своё роде: у нас уже есть книги и по «Скайриму», и по множеству других известных игр. Однако «Ведьмак» всё же особенный. Официально на Западе книга выйдет уже 28 октября. Появится ли она в России? Вряд ли, по крайней мере в ближайшее время. Но мы будем следить за анонсами.
Выход кулинарной литературы, кстати, состоится примерно в одно время с апгрейдом «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PS5, Xbox Series и ПК.
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