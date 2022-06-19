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Фото блюд из ведьмачьей кулинарной книги: сэндвич, компот, сыр

Появились первые фото блюд из кулинарной книги по «Ведьмаку»
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Журналистам удалось достать три изображения блюд из грядущей кулинарной книги по вселенной «Ведьмака». На них разместили аппетитные приятности. Больше всего внимания явно привлекает сочный славянский сэндвич.

Затем идёт какой-то славянский ягодный компот.

А в конце просто красиво лежат пивной бокал, сыр, хлеб, колбаса и крупа.

Кулинарная книга по «Ведьмаку» — далеко не первая в своё роде: у нас уже есть книги и по «Скайриму», и по множеству других известных игр. Однако «Ведьмак» всё же особенный. Официально на Западе книга выйдет уже 28 октября. Появится ли она в России? Вряд ли, по крайней мере в ближайшее время. Но мы будем следить за анонсами.

Выход кулинарной литературы, кстати, состоится примерно в одно время с апгрейдом «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PS5, Xbox Series и ПК.

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