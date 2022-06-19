Миллион рублей спустя: стример наконец получил топовый самоцвет

Гонка донатов в Diablo Immortal, похоже, закончилась: новозеландский стример Quin69 спустя две недели постоянных вложений в новинку смог получить первый пятизвёздочный самоцвет. Ему пришлось потратить порядка $ 16 тыс., что в рублях приближается к миллиону.
Заполучив драгоценный камень Quin69 недолго думая удалил персонажа и снёс игру. Так он решил протестовать против совершенно неадекватного доната, который может бесконечно вытягивать деньги из доверчивых игроков. Он призвал и других прекратиться играть в Diablo Immortal.
Стоит отметить, что для топовой экипировки потребуется шесть таких камней.
Кстати, далеко не все оценили эксперимент: сам Quin69 зачастую был чрезмерно эмоциональными, начиная по-настоящему входить в ярость после очередной неудачной попытки заполучить топовый предмет. Другие не понимают, зачем он платит такие огромные деньги — по факту он делает именно то, что хочет от него Blizzard.
Но в конце-концов он доказал свою точку зрения. Беготня за топовыми самоцветами — глупая затея, призванная как вытянуть с банковской карты как можно больше денег и не дать ничего взамен.
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