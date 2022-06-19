Игроки поверили EA: люди реально возвращаются в Battlefield 2042

Десять дней назад DICE запустила первый сезон Battlefield 2042 — он стартовал через полгода (!) после выхода игры, что уже давно стало темой для шуткой в сообществе. Однако, похоже, разработчикам удалось хотя бы частично вернуть доверие аудитории.

Команда уже не раз рассказывала, что планирует исправить все болячки шутера, но не хочет делать это необдуманно, поэтому зачастую требуется куда больше времени. Патч перед выходом сезона действительно сделал многое, о чём просили фанаты. Однако впереди ещё много работы — обещают даже каким-то образом переработать специалистов.

Говоря о цифрах: месяц назад пиковый онлайн Battlefield 2042 в среднем составлял около 2-3 тысяч человек, однако ещё до начала первого сезона он начал подниматься. А за прошедшие 10 дней пиковый онлайн оставался одинаково высоким — примерно 12-15 тысяч человек, что примерно в пять раз выше результатов в мае.

Чарт онлайна за последние месяц

Посмотрим, сможет ли DICE удержать интерес аудитории в течение лета и как сообщество будет отзываться об игре к началу уже второго сезона, который выйдет в сентябре.