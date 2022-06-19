NAVI выиграли на первом же турнире без Бумыча

Завершился BLAST Premier: Spring Finals 2022, чемпионами которого стали NAVI. В финале они одержали безоговорочную победу над французами из Team Vitality со счётом 2:0 (Mirage — 16:8, Overpass — 16:5).
Примечательно, что для команды это был первый турнир без прежнего капитана, Кирилла «BoombI4» Михайлова, которого исключили несколько недель назад из-за «высоких репутационных рисков». Скорее всего, речь шла о резких высказываниях его жены Анжелики «Liqueen» Михайловой после 24 февраля (да и до, в общем-то, тоже).
Ещё интереснее, что вместо Бумыча играл Виктор «sdy» Оруджев, который во время финала не раз успел отличиться, а также первым поднял кубок. После он признался, что для него играть за NAVI было настоящей мечтой — и теперь она исполнилась.
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