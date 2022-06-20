Покойся с миром, легенда: для Internet Explorer установили настоящее надгробие

15 июня Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer. Браузер всё ещё будет работать в штатном режиме, однако перестанет получать важные обновления. Теперь при запуске программы пользователей автоматически будут перенаправлять на официальный сайт с предложением установить Edge.

Несмотря на то, что Internet Explorer уже давно стал поводом для насмешек, для некоторых людей он до сих пор много значит. Именно поэтому южнокорейский разработчик Чон Ки Ён раскошелился на $ 330 (около 19 тыс. рублей) и установил культовому браузеру настоящее надгробие с очень ироничной эпитафией:

27.08.1995 — 15.06.2022



Он был хорошим инструментом для скачивания других браузеров.

В разговоре с Reuters Ки Ён объяснил, что решил отдать IE дать уважения, но без доли иронии обойтись не смог. Он отметил, что многие клиенты очень часто просили адаптировать сайты и приложения, чтобы они выглядели хорошо именно на Internet Explorer. Также разработчик заявил, что не ожидал такой положительной реакции в сети, отметив, что ему стоит ещё раз поблагодарить легендарный браузер за «шутку мирового класса».