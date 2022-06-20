Запрет на скачивание Windows 10 и 11 может быть опасным для россиян
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Пару дней назад пользователи из России обратили внимание, что не могут скачать образы Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft. Ситуация не изменилась и до сих пор. После нашей проверки результат всё тот же — ошибка «404 — File or Directory not found».
Ситуацию прокомментировал основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics, а также эксперт в IT-сфере Герман Клименко. По его словам, операционная система Linux вполне может стать альтернативой для россиян.
На данный момент в России особо широко используются всего два типа операционных систем – Windows и Mac. Но есть и система Linux, которую некоторые также ставят на свои компьютеры. И это будет вполне неплохой альтернативой в будущем.
Также Герман Клименко отметил, что ситуация ухудшится, если Microsoft перестанет обновлять предыдущие версии операционной системы. Это чревато уязвимостью для вирусов.
Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своём станет уязвима для многих типов вирусов.
Сама Microsoft ситуацию пока никак не комментирует.
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