В России хотят «спасти» отечественных разработчиков игр

По сообщению нескольких СМИ, власти России, похоже, готовят план по «спасению» отечественных разработчиков игр. Если верить информации, то в разработке уже находится несколько возможных мер.
Одной из первых мер может стать адаптация существующих налоговых льгот для игровой индустрии, а затем планируется заморозить комиссию магазинов приложений от продажи отечественных игр. По мнению независимого эксперта и бывшего игрового журналиста Александра Кузьменко, российский рынок игр всегда был ориентирован на мировой.
Игры – это как кинематограф, это общемировой язык интерактивного общения. Сейчас многие игровые студии по независящим от них причинам переехали из России в страны СНГ, на Кипр и другие. В какой-то степени это будет попытка государства вернуть уехавших разработчиков.
Фото: Fool.com
Высказался и председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлёв. Он отметил, что в России хотят создать среду для полноценного развития игровой индустрии.
В юридическом и отраслевом сообществе сейчас ведутся дискуссии по разработке мер, чтобы создать среду, которая позволит игровой индустрии в кризисной ситуации развиваться и осуществлять деятельность в России.
Как сложится ситуация с игровой индустрией в стране дальше, сказать пока сложно.
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