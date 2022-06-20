В честь Дня отца геймеры вспомнили лучших отцов в играх

Вчера в США праздновали День отца. В честь этого геймеры на Reddit вспомнили лучших игровых отцов, которые когда-либо появлялись. Начальную публикацию сделал пользователь под ником Clean_Recover6122.
Он выложил фото, на котором можно увидеть Кратоса из God of War, Джоэла из The Last of Us, Геральта из «Ведьмака», Джона Марстона из Red Dead Redemption, Итана из Heavy Rain и Майкла из GTA 5. Рядом с этими героями находятся их дети. Правда, в некоторых случаях это стоит понимать в переносном смысле.
В комментариях аудитория также вспомнила Ли Эверетта из игры Telltale Games по «Ходячим мертвецам», Итана Уинтерса из Resident Evil 7 и 8, а ещё про Себастьяна Кастелланоса из The Evil Within.
А какой отец из игр лучший по вашему мнению? Пишите в комментариях! Судя по коллажу выше, Майкл точно сможет побороться за это звание.
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