В Dragon’s Dogma в Steam играли более 6,5 человек — это рекорд за 6 лет

Похоже, анонс Dragon's Dogma 2 повлиял на популярность первой части. Судя по данным сервиса SteamDB, 19 июня в тайтл играли более 6,5 тыс. человек. Это самый большой результат с момента релиза.
Судя по всему, на это действительно повлиял анонс Dragon's Dogma 2. А ещё на первую часть в Steam действует хорошая скидка в 84%. Первый резкий скачок аудитории был замечен 18 июня, тогда в экшене было 6,1 тыс. одновременных игроков.
Dragon's Dogma — ролевой экшен, вышедший в 2012 году на Xbox 360, PS3, а затем и на ПК. Анонс второй части ждали давно, и это наконец случилось. Примечательно, что про вторую часть неизвестно практически ничего. У игры пока нет ни даты выхода, ни платформ.
Вполне возможно, что и эта цифра может вырасти, например, до 7 тыс. человек.
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