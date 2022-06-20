Он существует? Вышел тизер фильма про Чебурашку
Поделиться
Киностудия «Централ Партнершип» опубликовала первый тизер фильма про Чебурашку. В самом ролике показали главных героев, дождь из апельсинов. Также можно оценить и самого Чебурашку на последних секундах.
Конечно, фильм позиционируется как семейный. Добрую и приятную атмосферу можно уловить в тизере.
Чебурашку знают все. Взрослые, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки и даже японский премьер-министр. Все помнят этого милого плюшевого малыша из старого мультика. А что, если Чебурашка на самом деле существует?
Главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Сергей Гармаш сыграет Гену, если верить описанию в «Википедии». Режиссёром картины выступил Дмитрий Дьяченко. Премьера фильма «Чебурашка» состоится 1 января 2023 года.
Комментарии
- 20 июня 2022
-
13:17
-
13:01
-
12:54
-
12:48
-
12:35
-
12:25
-
11:43
-
11:08
-
10:29
-
09:53
-
09:22
-
03:32
-
03:00
- 19 июня 2022
-
22:10
-
18:30
-
18:15
-
17:15
-
16:28
-
15:28
-
14:48
-
14:41
-
13:53
-
12:52
-
12:23
- 18 июня 2022
-
18:51
-
18:02
-
17:15
-
16:27
-
16:04
-
15:35
-
15:03
-
14:34
-
14:07
-
13:18
-
12:50
Партнерский контент