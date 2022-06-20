Он существует? Вышел тизер фильма про Чебурашку

Киностудия «Централ Партнершип» опубликовала первый тизер фильма про Чебурашку. В самом ролике показали главных героев, дождь из апельсинов. Также можно оценить и самого Чебурашку на последних секундах.

Конечно, фильм позиционируется как семейный. Добрую и приятную атмосферу можно уловить в тизере.

Чебурашку знают все. Взрослые, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки и даже японский премьер-министр. Все помнят этого милого плюшевого малыша из старого мультика. А что, если Чебурашка на самом деле существует?

Главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Сергей Гармаш сыграет Гену, если верить описанию в «Википедии». Режиссёром картины выступил Дмитрий Дьяченко. Премьера фильма «Чебурашка» состоится 1 января 2023 года.