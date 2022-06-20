Глава Минцифры выступил против наказаний за использование VPN-сервисов

Власти не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами, чтобы обходить блокировку интернет-ресурсов, однако и использование таких приложений не приветствуют. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев телеканалу РБК.

Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь её дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс.

Глава Минцифры также заявил, что он против потенциальной блокировки YouTube. Об этом же ранее говорил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. При этом Шадаев не высказался на тему блокировок популярных VPN-сервисов — например, Proton. Ранее причиной подобных ограничений в Госдуме назвали «заботу о россиянах».