Выход Diablo Immortal в Китае отложен на неопределённый срок

Издание VGC обратило внимание, что выход Diablo Immortal в Китае отложили. Релиз должен был состояться 23 июня, однако теперь этого не случится. Новую дату выхода пока не сообщили.

Почему Blizzard приняла такое решение, неизвестно. На сайте указано, что это связано с желанием разработчиков лучше оптимизировать игру и отполировать её для выхода в Китае. Ранее страница Diablo Immortal была заблокирована в китайской социальной сети Weibo. Возможно, это как-то связано.

Мы с сожалением сообщаем, что запуск Diablo Immortal, запланированный на 23 июня, будет отложен. Команда разработчиков работает над оптимизацией игры: улучшенной поддержкой устройств для более широкого спектра моделей, максимальным качеством графики и другим.

Diablo Immortal доступна на ПК, iOS и Android. Игра получила восторженные отзывы, однако коммьюнити утопило проект в негативе из-за сильной привязанности к донату.