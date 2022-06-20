У новой игры про Черепашек-ниндзя странное ограничение только на PlayStation

Обозреватель Джон Линнеман из Digital Foundry поделился интересным фактом про Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — новую игру про Черепашек-ниндзя. Оказывается, локальный кооператив до шести человек работает на ПК, Xbox и Nintendo Switch, однако из-за некоторых внутренних ограничений он не функционирует на PlayStation.
Всё дело в том, что на консолях Sony до сих пор действует ограничение, позволяющее подключать до 4 геймпадов, из-за чего одновременно играть могут лишь 4 пользователя. При этом в онлайн-кооперативе на той же платформе уживаются до шести игроков. Особенно странным это выглядит на фоне PS3, которая поддерживала до семи геймпадов. Как так получилось, что на PS4 и PS5 есть подобные ограничения, а на PS3 нет — неясно. Сама Sony ситуацию не комментировала.
Особенно грустно то, что Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge раскрывается именно с друзьями — когда ты проходишь очередной непростой уровень с кучей таких же фанатов вселенной. Об этом мы уже писали в своей рецензии и советовали всем фанатам Черепашек немедленно покупать игру и ностальгировать.
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