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Во время съёмок сериала погибли два актёра, Netflix обвиняют в халатности

Во время съёмок сериала погибли два актёра, Netflix обвиняют в халатности
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Во время производства фильмов и сериалов может случиться всякое. Неприятный и страшный инцидент произошёл недавно во время съёмок сериала «Избранный».

Издание Deadline сообщило, что во время езды в фургоне он перевернулся, а находившиеся члены съёмочной группы пострадали, притом двое актёров погибли на месте. Это были Гонсалес Агилар и Раймундо Гардуньо Круз, а ещё шестеро получили травмы.

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В этом инциденте обвиняют Netflix и плохую подготовку к съёмкам, однако представитель компании ответил на обвинения и отметил, что безопасность всегда превыше всего.

Безопасность на съёмочной площадке всегда является нашим главным приоритетом. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших участников и других людей на их рабочем месте.

Сюжет шоу основан на комиксах Питера Гросса и Марка Миллара.

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