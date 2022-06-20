Во время съёмок сериала погибли два актёра, Netflix обвиняют в халатности

Во время производства фильмов и сериалов может случиться всякое. Неприятный и страшный инцидент произошёл недавно во время съёмок сериала «Избранный».

Издание Deadline сообщило, что во время езды в фургоне он перевернулся, а находившиеся члены съёмочной группы пострадали, притом двое актёров погибли на месте. Это были Гонсалес Агилар и Раймундо Гардуньо Круз, а ещё шестеро получили травмы.

В этом инциденте обвиняют Netflix и плохую подготовку к съёмкам, однако представитель компании ответил на обвинения и отметил, что безопасность всегда превыше всего.

Безопасность на съёмочной площадке всегда является нашим главным приоритетом. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших участников и других людей на их рабочем месте.

Сюжет шоу основан на комиксах Питера Гросса и Марка Миллара.