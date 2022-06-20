Сталлоне, Дефо и Брэд Питт — культовых актёров добавили в «Терминатора» с помощью дипфейка
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Блогер Ctrl Shift Face опубликовал новый ролик, в котором он поменял лица персонажей первого «Терминатора» на известных актёров с помощью технологии Deepfake (дипфейк).
Так, самого терминатора исполняет Сильвестр Сталлоне, обычную уличную шпану теперь играют Брэд Питт, Арнольд Шварценеггер и Джим Керри, а роль Сары Коннор досталась, внезапно, Уиллему Дефо. Мусор убирает Канье Уэст, в клубе танцует Мэттью Макконахи, а за преступлениями андроида наблюдает Стив Карелл.
Ролик наглядно демонстрирует, насколько далеко зашли современные технологии. Когда-то мы только мечтали о том, чтобы наш любимый актёр сыграл в том или ином фильме, а теперь это доступно даже энтузиастам. Кто знает, какое кино мы будем смотреть уже через 10 лет?
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