Xenoblade Chronicles 3 посвятят конференцию на 20 минут

Nintendo анонсировала презентацию Direct, которая пройдёт уже 22 июня в 17:00 мск. Судя по анонсу, она будет полностью посвящена ролевому экшену Xenoblade Chronicles 3 и продлится 20 минут.

22 июня в 17:00 мы проведём прямую трансляцию презентации Xenoblade Chronicles 3, на которой в течение 20 минут расскажем подробности долгожданной RPG.

Xenoblade Chronicles 3 — продолжение Chronicles 2 и часть культовой серии Xeno, которая рассказывает о противоборстве двух наций: Кивз — страна, которая сделала упор на механические технологии, и Агнус — держава с доступом к эфиру, магической технологии, на которой зиждется её военная доктрина.

Релиз Xenoblade Chronicles 3 должен состояться 29 июля эксклюзивно на Nintendo Switch.