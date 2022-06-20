Xenoblade Chronicles 3 посвятят конференцию на 20 минут
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Nintendo анонсировала презентацию Direct, которая пройдёт уже 22 июня в 17:00 мск. Судя по анонсу, она будет полностью посвящена ролевому экшену Xenoblade Chronicles 3 и продлится 20 минут.
22 июня в 17:00 мы проведём прямую трансляцию презентации Xenoblade Chronicles 3, на которой в течение 20 минут расскажем подробности долгожданной RPG.
Xenoblade Chronicles 3 — продолжение Chronicles 2 и часть культовой серии Xeno, которая рассказывает о противоборстве двух наций: Кивз — страна, которая сделала упор на механические технологии, и Агнус — держава с доступом к эфиру, магической технологии, на которой зиждется её военная доктрина.
Релиз Xenoblade Chronicles 3 должен состояться 29 июля эксклюзивно на Nintendo Switch.
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