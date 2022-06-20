В России признали законной блокировку «Инстаграма»* и «Фейсбука»*

Мосгорсуд отклонил жалобу Meta* на решение о признании экстремистской деятельности компании, из-за чего в России запрещены «Фейсбук»* и «Инстаграм»*. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента, находившегося на заседании.

В ходе слушания представитель американской компании заявила, что Meta* «не допускает призывов к насилию в отношении граждан России и выступает против русофобии». По её словам, блокировка «Фейсбука»* и «Инстаграма»* — это «непропорциональная мера, которая противоречит интересам граждан России». Адвокат Meta* также пожаловалась на то, что её команде юристов предоставили мало времени, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела, которые в калифорнийском офисе корпорации получили на русском языке без перевода, а у московского суда не было полномочий рассматривать дело против международной компании.

Прокурор же выступил против отмены решения суда о том, что деятельность Meta* считается экстремистской. Он заявил, что компанию неоднократно привлекали к ответственности за неудаление экстремистской информации. В конце заседания суд постановил «оставить без удовлетворения жалобу представителей компании Meta*». Таким образом, на территории нашей страны компания и её продукты всё ещё признаны экстремистскими.

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* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.