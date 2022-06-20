Оскароносного режиссёра Пола Хаггиса обвинили в изнасиловании

На днях известный канадский режиссёр и сценарист Пол Хаггис оказался в центре скандала. По данным Variety со ссылкой на итальянскую прессу, постановщика обвиняют в изнасиловании иностранки.

По данным прокуроров, Хаггис прибыл в Италию на местный кинофестиваль и в течение нескольких дней принуждал неназванную девушку к сексуальным отношениям без согласия, а затем отвёз её в аэропорт. Там на неё обратили внимание сотрудники заведения, оказали первую медицинскую помощь и отвезли в полицию.

В данный момент режиссёр находится под стражей. Адвокаты Хаггиса уже сделали заявление о невиновности постановщика, а организаторы фестиваля убрали все упоминания канадца с мероприятия и выразили солидарность пострадавшей.

Пол Хаггис известен прежде всего своим оскароносным фильмом «Столкновение» и сценарием к «Малышке на миллион» Клинта Иствуда. Судя по всему, в ближайшие годы 69-летнего постановщика ждёт множество судебных заседаний.