Дату выхода God of War: Ragnarok могут раскрыть уже на следующей неделе

Инсайдер Том Хендерсон попробовал раскрыть приблизительную дату новой конференции Sony. Если верить сопоставленным кусочкам пазла, то ближайшая State of Play должна пройти на следующей неделе. А полноценный анонс ивента состоится уже на этой.

Хендерсон в первую очередь опирается на обновление для Gran Turismo (оно как раз на следующей неделе) и на слова журналиста Джейсона Шрайера, по словам которого дату выхода God of War: Ragnarok раскроют до конца июня. Словом, начало следующей недели — идеальное время для State of Play.

Помимо новой God of War, на презентации могут показать Pro-версию DualSense с лепестками и съёмными стиками. Аналогичный контроллер для энтузиастов уже давно продаёт Microsoft.