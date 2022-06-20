В стратегии Heroes of Newerth отключили серверы спустя 12 лет после релиза

Студия Frostburn отключила серверы Heroes of Newerth — одной из первых игр в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Её полноценный релиз состоялся в 2010 году — во времена расцвета жанра.

Фанаты Heroes of Newerth начали массово прощаться с игрой на Reddit, публикуя мемы и благодаря игру за прекрасно проведённое время. Отметился даже Питер «ppd» Дагер — чемпион The International 2015 по Dota 2 в составе Evil Geniuses, который пришёл в киберспорт именно благодаря HON.

Сегодня закрываются серверы Heroes of Newerth. Эта игра изменила мою жизнь. Я навсегда останусь ей благодарен за предоставленные возможности. Спасибо.

При этом жизнь игры ещё не окончена — фанаты уже давно используют частные сервера с приватным доступом. Однако поддержку проекта и выход новых патчей ожидать стоит лишь от самих поклонников.