«Бэтмен» дебютировал в кинотеатрах России и собрал 10,4 млн рублей за уикенд

16 июня 2022 года «Бэтмен» Мэтта Ривза появился примерно в 30% кинотеатрах России. Владельцы киносетей отметили, что сеансы соответствуют требованиям законодательства РФ и полностью легальны. Глава кинопроката «Синема 5» заявила, что компания уже направила запрос в Warner Bros. с просьбой принять деньги за прокат.
По данным ЕАИС, картина стартовала с шестой сточки отечественного проката, собрав около 10,4 млн рублей за период с 16 по 19 июня. Лидером по сборам за выходные стала российская драма «Одна» (43,2 млн) рублей. На втором месте — «Кощей. Похититель невест» (31,6 млн), на третьем — комедия «Молодой человек» (28 млн).
Пока неясно, продолжится ли тенденция показа зарубежных фильмов в России после ухода западных студий или это единичный случай.
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