«Криповенько и мило». Как встретили тизер фильма про Чебурашку

Вчера вышел первый тизер фильма про Чебурашку. В ролике показали самого героя, Гену в человеческом облике и других персонажей. Судя по комментариям, пользователям всё понравилось.
Почти все отзывы о тизере положительные. На удивление, аудитории понравился новый Чебурашка, несмотря на то что он явно отличается от старой версии, к которой все привыкли. Некоторые даже говорят, что тизер «огонь», а другие выразили надежду на хороший сюжет.
А вогт и сам Чебурашка, вдруг вы забыли
Спасибо, ждём!
Ну картинка отличная, к актёрке вопросов нет — вижу профессионалов, а вот как они расскажут историю, вот тут будем смотреть.
Надеюсь, не испортят нашего любимого персонажа детства.
Надеюсь, детям будет интересно. Главное, чтобы не копировали Disney, а сняли своё.
Конечно, некоторые отозвались о тизере негативно. Отмечают плохую графику и предрекают фильму провал. Вспомнили даже уродливого Соника, сравнив его с Чебурашкой.
Кринжометр 10/10.
Всё же решили выпустить страшную версию Соника?
Малость криповенький, ну и доверие к нашим киноделам, конечно, уже давно закончилось.
В главных ролях: Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Сергей Гармаш сыграет Гену. Премьера фильма «Чебурашка» состоится 1 января 2023 года.
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