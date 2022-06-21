«Криповенько и мило». Как встретили тизер фильма про Чебурашку

Вчера вышел первый тизер фильма про Чебурашку. В ролике показали самого героя, Гену в человеческом облике и других персонажей. Судя по комментариям, пользователям всё понравилось.

Почти все отзывы о тизере положительные. На удивление, аудитории понравился новый Чебурашка, несмотря на то что он явно отличается от старой версии, к которой все привыкли. Некоторые даже говорят, что тизер «огонь», а другие выразили надежду на хороший сюжет.

А вогт и сам Чебурашка, вдруг вы забыли

Спасибо, ждём!

Ну картинка отличная, к актёрке вопросов нет — вижу профессионалов, а вот как они расскажут историю, вот тут будем смотреть.

Надеюсь, не испортят нашего любимого персонажа детства.

Надеюсь, детям будет интересно. Главное, чтобы не копировали Disney, а сняли своё.

Конечно, некоторые отозвались о тизере негативно. Отмечают плохую графику и предрекают фильму провал. Вспомнили даже уродливого Соника, сравнив его с Чебурашкой.

Кринжометр 10/10.

Всё же решили выпустить страшную версию Соника?

Малость криповенький, ну и доверие к нашим киноделам, конечно, уже давно закончилось.

В главных ролях: Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Сергей Гармаш сыграет Гену. Премьера фильма «Чебурашка» состоится 1 января 2023 года.