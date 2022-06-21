Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» может сняться в «Звёздных войнах»

Вселенная «Звёздных войн» действительно одна из самых разнообразных и богатых. Похоже, она может стать ещё шире и включить в себя известное лицо в виде звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.

Издание Daily Mirror поделилось эксклюзивной информацией. Согласно ей, актриса уже ведёт переговоры с руководством Disney об участии в одном из будущих проектов по франшизе. Каком именно, неизвестно, но это может быть как что-то крупное, так и более мелкое.

Примечательно, что издание даже назвало гонорар актрисы. Если верить данным, он составит почти $ 15 млн. Это уже будет больше, чем Милли Бобби Браун получила за все вышедшие сезоны «Очень странных дел».

Также источник издания отметил, что, возможно, актрисе даже не нужно будет проходить прослушивание.

Она могла бы легко получить $ 15 млн за первый фильм или сериал. И ей не нужно проходить прослушивание — это, скорее, пример того, как между актрисой и режиссёром будет связь. У неё достаточно авторитета, чтобы удержать лидерство в этой вселенной.

Вторая часть «Очень странных дел» выйдет на Netflix уже 1 июля.