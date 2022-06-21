Юмор и эпичные битвы — в свежем трейлере четвёртого «Тора»

Marvel Studios продолжает рекламировать новую часть «Тора» и выпускать свежие небольшие трейлеры. В новом ролике можно увидеть большое количество свежих кадров из фильма.

Трейлер заканчивается эпичным столкновением Тора и Горра — главного злодея фильма, которого сыграл известный актёр Кристиан Бейл. Сам ролик называется «Речь», и в нём есть забавный фрагмент.

Сюжет ленты познакомит нас с Могучим Тором — Джейн Фостер, которая получила божественную силу и стала новым героем. Главные роли в фильме сыграли Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Дэйв Батиста и другие.

Мировая премьера состоится 8 июля, однако выход в России пока что под вопросом. Вряд ли Disney всё же решится выпустить ленту в кинотеатрах нашей страны.