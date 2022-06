Геймеры не могут пройти Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Switch из-за бага

8 июня на Nintendo Switch вышла культовая игра Star Wars: Knights of the Old Republic 2. Игру приняли очень хорошо, однако пользователи жалуются на баг, из-за которого не могут продвинуться по сюжету.

Прохождение затормаживается на моменте во время крушения «Василиска» при посадке на Ондерон. Игра просто вылетает, а сам баг обойти никак нельзя. Разработчики проекта из студии Aspyr знают о проблеме. Они пообещали решить её как можно быстрее.

Да, мы в курсе, и наша команда разработчиков трудится над выпуском исправления как можно скорее. Мы приносим извинения за неудобства и благодарим вас за терпение!

Ранее стало известно, что Star Wars: Knights of the Old Republic 2 получит вырезанный 18 лет назад контент. Правда, для знакомства с ним придётся начинать игру заново.