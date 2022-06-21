Activision отказалась от ремейка Tony Hawk's Pro Skater 3+4 из-за слияния студий

В 2020 году студия Vicarious Visions выпустила Tony Hawk's Pro Skater 1+2 — ремейки двух частей культовой серии Tony Hawk про скейтбординг и всё, что с ним связано. Проект очень высоко оценили игроки и критики за детально воссозданный классический геймплей и внимание к деталям. Казалось бы, путь команды ясен — Vicarious Visions продолжает выпускать ремейки дальнейших игр серии, а фанаты счастливы, но не всё так просто.

Во время недавнего стрима на Twitch Тони Хоук заявил, что студия действительно должна была заняться третьей и четвёртой частями культовой серии. Однако примерно в этот момент произошло слияние Vicarious Visions и Blizzard, после чего первая переключилась на работу над ремейком Diablo 2. Затем Pro Skater 3 + 4 хотели отдать какой-нибудь другой команде, но не сложилось — Acitivision не нравились предложения сторонних студий.

Судя по всему, разработку ремейков третьей и четвёртой частей так и не начали. Чем конкретно занимается Vicarious Visions после выпуска Diablo 2: Resurrected, неизвестно. Сам Хоук надеется, что когда-нибудь Activision вернётся к проекту, и с этим солидарен, возможно, каждый фанат скейтбординга.