Сын Илона Маска хочет отречься от своего отца и сменить пол

У Илона Маска есть сын Ксавье Александер Маск. Он решил сменить пол и отказаться от фамилии отца, став Вивьен Дженной Уилсон. Об этом сообщило издание Daily Mail.

18-летний сын Маска подал в суд документы, требующие законного изменения своего пола с мужского на женский и замену фамилии. Неизвестно, будет ли сын получать от отца материальную поддержку.

Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть в родстве с ним каким-либо образом, ни в какой форме.

Почему сын миллиардера решился на такой шаг, неизвестно, Сам Илон Маск ситуацию никак не комментирует. Ребёнок Маска хочет взять фамилию Уилсон — именно такая фамилия была у первой жены миллиардера, с которой он состоял в браке восемь лет.