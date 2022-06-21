Джонни Депп возвращается? Джек Воробей внезапно появился в Диснейленде

В сети появилось видео с парижского Диснейленда. С виду в нём нет ничего примечательного, однако всё же можно заметить появление Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Возможно, роль в этом сыграла победы актёра в суде.

Конечно, это ни о чём не говорит, но само появление персонажа актёра довольно забавно. Ранее Джонни Депп говорил, что не вернётся к роли Джека Воробья даже за $ 300 млн. На это повлияли судебные разбирательства Деппа и его бывшей супруги Эмбер Хёрд.

Несмотря на слова Деппа, продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер не стал отрицать возвращение Джонни Деппа.