Джонни Депп возвращается? Джек Воробей внезапно появился в Диснейленде
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В сети появилось видео с парижского Диснейленда. С виду в нём нет ничего примечательного, однако всё же можно заметить появление Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Возможно, роль в этом сыграла победы актёра в суде.
Конечно, это ни о чём не говорит, но само появление персонажа актёра довольно забавно. Ранее Джонни Депп говорил, что не вернётся к роли Джека Воробья даже за $ 300 млн. На это повлияли судебные разбирательства Деппа и его бывшей супруги Эмбер Хёрд.
Несмотря на слова Деппа, продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер не стал отрицать возвращение Джонни Деппа.
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