Microsoft не отключит обновления Windows в России, считают эксперты

18 июня Microsoft отключила возможность скачивания образов Windows 10 и 11 с официального сайта. Поддержка компании затем подтвердила, что дела в региональных ограничениях — в данный момент её работа приостановлена в России и Беларуси. Многие пользователи забеспокоились, что корпорация может отключить обновления Windows, которые в том числе исправляют опасные уязвимости, но эксперты поспешили их успокоить.

По словам Якова Кротова из ICL Services, подобная ситуация крайне маловероятна.

Приостановка поддержки и обновления продуктов, лицензия на которые уже приобретена, маловероятна. Нет волшебной кнопки, способной обнулить все обязательства корпорации как перед бизнесом, так и перед простыми пользователями, даже в отдельно взятой стране.

Слова эксперта подтверждаются тем, что обновления Windows приходят в штатном режиме. Однако если такая ситуация всё же произойдёт, умельцы найдут способ установки патчей вручную.