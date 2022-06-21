Microsoft не отключит обновления Windows в России, считают эксперты
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18 июня Microsoft отключила возможность скачивания образов Windows 10 и 11 с официального сайта. Поддержка компании затем подтвердила, что дела в региональных ограничениях — в данный момент её работа приостановлена в России и Беларуси. Многие пользователи забеспокоились, что корпорация может отключить обновления Windows, которые в том числе исправляют опасные уязвимости, но эксперты поспешили их успокоить.
По словам Якова Кротова из ICL Services, подобная ситуация крайне маловероятна.
Приостановка поддержки и обновления продуктов, лицензия на которые уже приобретена, маловероятна. Нет волшебной кнопки, способной обнулить все обязательства корпорации как перед бизнесом, так и перед простыми пользователями, даже в отдельно взятой стране.
Слова эксперта подтверждаются тем, что обновления Windows приходят в штатном режиме. Однако если такая ситуация всё же произойдёт, умельцы найдут способ установки патчей вручную.
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