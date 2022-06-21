В Gotham Knights будет самый большой Готэм в истории игр про Бэтмена
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Недавно геймдизайнер Gotham Knights Джефф Эллеонор и исполнительный продюсер Gotham Knights Флер Марти дали интервью изданию Game Informer. Разработчики рассказали про совместную игру и открытый мир.
Авторы заявили, что открытый мир проекта будет действительно большим. В Gotham Knights представят самый большой Готэм среди всех игр, где он появлялся. Разработчики делают упор на вертикальность и наполненность мира различными активностями.
Наш Готэм — большое место. Я, как правило, использую Бэтцикл, чтобы разъезжать по Готэму. Это один из самых быстрых способов передвижения по городу. Готэм действительно похож на большое место.
А ещё в проекте у каждого персонажа будет 11 вариантов костюмов, в итоге получается 44 наряда. Gotham Knights можно будет проходить не только в одиночку, но и вместе с друзьями. Так будет даже веселее, говорят разработчики.
Gotham Knights выйдет 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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